Pagelle Sassuolo Cremonese, i voti della sfida di Serie A valida per la 22esima giornata
Pagelle Sassuolo Cremonese, i voti della sfida del Mapei Stadium: analisi dei protagonisti della 22a giornata di Serie A
Si chiude Sassuolo Cremonese, sfida valida per la 22a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Mapei Stadium.
I VOTI
SASSUOLO – Muric 6; Walukiewicz 6; Idzes 6; Muharemovic 6; Doig 6; Lipani 6 (59’ Thorstvedt 6); Matic 6; Koné 6 (84’ Iannoni s.v.); Fadera 7 (59’ Berardi 6); Moro 5,5 (71’ Pinamonti 5,5); Laurienté 6 (71’ Pierini 6,5).
CREMONESE – Audero 6,5; Terracciano 6 (81’ Folino s.v.); Baschirotto 6; Bianchetti 6 (81’ Faye s.v.); Barbieri 5,5 (45’ Johnsen 6); Grassi 5,5 (67’ Floriani Mussolini 5,5); Collocolo 5,5 (23’ Zerbin 6); Vandeputte 6; Pezzella 5,5; Bonazzoli 5,5; Vardy 6.
