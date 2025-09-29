Pagelle Sassuolo Udinese: Laurienté super, Berardi grande, anzi grandissimo. Flop Kristensen (ma per qualcuno si salva). I giudizi dei giornali

La partita tra Sassuolo e Udinese, vinta dai neroverdi per 3-1, ha generato pagelle contrastanti tra le principali testate sportive, in particolare tra Tuttosport e La Gazzetta dello Sport. Emergono chiare anomalie di valutazione, sia positive che negative, che evidenziano approcci diversi nell’analizzare le prestazioni individuali.

TOP DI GIORNATA

Laurienté (Sassuolo): È il migliore in campo per entrambe le testate, con un 7.5 da Tuttosport e un 7 dalla Gazzetta. Gol e assist lo rendono decisivo, dimostrando di essere tornato su livelli di eccellenza.

Koné (Sassuolo): Anche lui riceve voti altissimi, un 7.5 da Tuttosport e un 7 dalla Gazzetta. «Un fior di centrocampista» per Tuttosport, «gioca alto e con profitto» per la Gazzetta, entrambi sottolineano il suo inserimento perfetto e la pericolosità.

FLOP DI GIORNATA

Palma (Udinese): Entrambe le testate sono severe, con Tuttosport che gli dà un 5 («inizio choc, messo in mezzo») e la Gazzetta che concorda («Gli arrivano da tutte le parti e va in tilt. Meglio non infierire»).

Zanoli (Udinese): Un altro giocatore in difficoltà per entrambe, riceve un 5.5 da Tuttosport e un 5 dalla Gazzetta. Viene «travolto dall’asse Doig-Koné-Laurienté» e «non combina nulla».

ANOMALIE E GIUDIZI DIVERGENTI

Le divergenze più significative si registrano su diversi giocatori, mostrando come la stessa azione o prestazione possa essere letta in modo differente:

Berardi (Sassuolo): Tuttosport 6.5 vs Gazzetta 7.5. Una differenza di un intero punto, con la Gazzetta che lo esalta come «anima della squadra» e Tuttosport che lo valuta positivamente ma senza particolari enfasi.

Kristensen (Udinese): Tuttosport 6 vs Gazzetta 5. La Gazzetta lo boccia per essere«”in ritardo su Pinamonti» e «sempre in affanno», Tuttosport lo giudica sufficiente nonostante la prova difficile.

Le pagelle di Sassuolo-Udinese mostrano un quadro variegato, con alcune certezze sui migliori in campo e sui peggiori, ma anche con significative sfumature di giudizio che rendono difficile una valutazione univoca e mettono in luce la complessità dell’analisi di una partita.