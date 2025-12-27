Pagelle Torino Cagliari: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

I voti, i top e i flop del match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Cagliari

I voti, i top e i flop del match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Cagliari! Il Torino chiude il 2025 con una sconfitta interna per 1-2 contro il Cagliari, in una gara segnata dai (molti) rimpianti e dalle parate decisive del portiere ospite Caprile. Dopo un brivido iniziale per un contatto al limite tra Paleari e Idrissi non sanzionato dal VAR, i granata sbloccano il match nel cuore del primo tempo con un destro sotto la traversa di Vlasic. Il 10 croato (ottimo periodo di forma per lui) bravo a finalizzare un’azione corale avviata da Gineitis e Adams. Il vantaggio però svanisce proprio allo scadere del primo tempo, quando Prati approfitta di una disattenzione difensiva su azione di corner per siglare il pareggio da pochi passi.

Nella ripresa, nonostante la pressione offensiva del Toro, è una prodezza individuale di Kilicsoy al 66′ a decidere la sfida. L’attaccante turco salta tre uomini in dribbling funambolico (complice il cattivo posizionamento della difesa di Baroni) e batte Paleari con un preciso mancino dal limite. Baroni tenta la carta della “trazione integrale” inserendo Zapata, Ngonge e Aboukhlal, ma si scontra contro il muro alzato da Caprile. E’ proprio quest’ultimo a rubare la scena nel finale, con due interventi prodigiosi sui colpi di testa di Simeone e Zapata. L’ultimo sussulto arriva in pieno recupero con il gol di Ngonge, prontamente annullato perché il pallone aveva già oltrepassato la linea di fondo prima del cross decisivo.

TOP TORINO CAGLIARI: Prati, Vlasic

FLOP TORINO CAGLIARI: Lazaro

PAGELLE TORINO CAGLIARI:

Torino (3-4-1-2): Paleari 5; Tameze 5, Maripan 5.5, Ismajli 6; Pedersen 5.5 (dall’80 Aboukhlal SV), Asllani 5.5 (dal 76’ Ngonge SV), Gineitis 5 (dall’80 Ilkhan SV), Lazaro 5 (dal 68’ Nkounkou 6); Vlasic 7; Simeone 5.5, Adams 5.5 (dal 68’ Zapata 5).

Allenatore: Baroni: 5

Cagliari (3-5-2): Caprile 6.5; Zappa 6.5, Luperto 6, Deiola 6.5; Palestra 6, Adopo 6, Mazzitelli 6 (dal 72’ Cavuoti 6), Prati 7 (dall’83 Obert SV), Idrissi 6.5; Gaetano 6 (dal 68’ Esposito 5.5), Kilicsoy 7 (dal 72’ Borrelli SV).

Allenatore: Pisacane: 7