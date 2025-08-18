 Pagelle Torino Modena, i TOP e i FLOP e i voti del match
Torino News

Pagelle Torino Modena, i TOP e i FLOP e i voti del match di Coppa Italia

5 secondi ago

vlasic Torino

Pagelle Torino Modena, ecco qui i TOP e i FLOP della partita, vediamo i voti della partita valida per il primo turno di Coppa Italia disputata oggi

Torino Modena nel segno di Nikola Vlasic. Il club granata non brilla, non domina e, anzi, rischia – in più di un’occasione – di subire gol dai ragazzi allenati da Andrea Sottil. Poi è bastato il guizzo vincente di Nikola Vlasic per regalare il primo successo in una gara ufficiale in Piemonte a Marco Baroni. Ecco le pagelle ai margini della sfida di Coppa Italia.

Articolo in aggiornamento: le pagelle di Torino vs Modena saranno rese note a brevissimo

