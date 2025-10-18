Pagelle Torino Napoli: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

I voti, i top e i flop del match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Napoli

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Il Torino conquista una vittoria di platino battendo la capolista Napoli per 1-0 tra le proprie mura. La settima giornata di Serie A regala un risultato a sorpresa, che rimette in carreggiata i granata di Baroni (fino a qualche giorno or sono ad un passo dall’esonero) e frena, invece, la marcia del team di Conte.

La gara si accende nel primo tempo, dove il Toro si mostra subito insidioso colpendo un palo con Vlasic dopo pochi minuti. Detto fatto: il vantaggio arriva nel cuore della prima frazione di gioco. Succede tutto al 31′, grazie a una prodezza dell’ex di turno, Simeone, che scarta portiere e difensore per depositare in rete, scegliendo (per rispetto) di non esultare. Poco dopo, Pedersen ha sul piede l’occasione del raddoppio, ma la spreca calciando alto.

Nella ripresa il copione è diverso. Nel secondo tempo, va annoverato un autentico assedio campano, con il Napoli che aumenta l’intensità e costringe i piemontesi a una “difesa storica”. Nonostante i cambi di Conte (tra cui Lang e l’ex Buongiorno) volti a scardinare il muro granata, la lucidità offensiva è mancata. L’emozione finale arriva al 94′, quando il gol del pareggio firmato proprio da Lang viene annullato per fuorigioco dopo l’intervento del VAR. Il Torino resiste e porta a casa tre punti pesantissimi, i campani si leccano le ferite e rischiano di vedersi superare in cima alla classifica. Di seguito le pagelle di Torino Napoli:

TOP TORINO NAPOLI: Simeone

FLOP TORINO NAPOLI: Neres



PAGELLE TORINO NAPOLI:

Torino (3-4-1-2): Israel 6.5; Tameze 6.5, Maripán 6.5, Coco 7; Pedersen 5.5, Casadei 6, Asllani 6 (dall’85 Ismajli SV), Nkounkou 6.5 (dal 75’ Biraghi ); Vlasic 6.5 (dal 75’ Gineitis ); Simeone 7.5 (dal 62’ Ngonge 6), Adams 7 (dall’85 Zapata SV).

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 5.5, Juan Jesus 5.5 (dal 63’ Buongiorno 6.5), Beukema 5, Olivera 5 (dal 63’ Lang 6); Gilmour 5 (dall’82 Elmas SV); Neres 5 (dal 74’ Politano 6), Anguissa 5.5, De Bruyne 6, Spinazzola 6.5; Lucca 5 (dal 74’ Ambrosio 5.5).