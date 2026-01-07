Torino News
Pagelle Torino Udinese 1-2: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
I voti, i top e i flop del match valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Udinese
Vediamo i voti, i top e i flop del match valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2025/26. Ecco le pagelle Torino Udinese.
TOP TORINO UDINESE: Ekkelenkamp
FLOP TORINO UDINESE: Nje, Baroni
PAGELLE TORINO UDINESE:
Torino (3–4-1-2): Paleari 5; Ismajli 6 (dal 77’ Tameze SV), Maripán 5, Coco 5.5; Lazaro 6, Vlašić 5, Ilkhan 5.5 (dal 66’ Anjorin 5.5), Casadei 6.5, Aboukhlal 6 (dal 66’ Ngonge 5); Simeone 5.5, Njie 5 (dal 46’ Adams 5.5).
Allenatore: Baroni 5.
Udinese (3-5-2): Okoye 6.5; Kristensen 6.5 (dall’85 Bertola SV), Kabasele 6.5, Solet 6; Zanoli 7 (dal 61’ Piotrowski 5.5), Miller 6 (dall’80 Ehizibue SV), Karlstrom 6.5, Ekkelenkamp 7 (dall’85 Zarraga SV), Kamara 6.5; Zaniolo 7 (dal 61’ Atta 6), Davis 6.5.
Allenatore: Runjaić 7.
LEGGI ANCHE – Milan Genoa, Allegri scioglie le riserve: dentro tutti i titolarissimi! Lo spiffero da Milanello non lascia dubbi