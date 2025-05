Pagelle Tottenham Manchester United, i voti ai protagonisti del match

I TOP e i FLOP del match valido per la finale di Europa League: pagelle Tottenham Manchester United

Non è stata una grande finale e non poteva forse esserla per due squadre profondamente malate e non da poco tempo. Ma il confronto tra Postecoglu e Amorim ha prodotto emozioni, soprattutto nel secondo tempo quando il Manchester United ha profuso il massimo sforzo per arrivare a pareggiare la rete di Johnson del primo tempo. Ecco le individualità che si sono distinte nel bene e nel male

I TOP

Nostalgia di Udogie? Se ce l’avete, rassegnatevi ad ammirarlo in azzurro Nazionale e godetene comunque l’affermazione europea. Stasera ha rappresentato il meglio delle virtù Spurs: tempestività negli interventi, riflessi alla massima sollecitazione, generosità e attitudine al combattimento nell’infuocata ripresa. Quando Zirkzee è andato a spendersi un fallo da ammonizione in ripiegamento su di lui si è intuita la direzione che andava a prendere la finale. Nello United nessuno si è distinto particolarmente. Siccome, però, il più delle volte lo condannano anche quando non ne ha colpe, stavolta assolviamo del tutto Maguire che nel finale ha tentato di appesantire un attacco troppo leggero ed evanescente. Premio allo sforzo, nulla di più.

I FLOP

Di casino, per essere chiari, ne ha fatto parecchio: anche troppo, a essere sinceri. Richarlison dà sempre la sensazione di essere inespresso, anche se gli va riconosciuto che dalla gara non esce mai, almeno fino a quando il mister non lo richiama vedendolo claudicante. Nello United è davvero fantasmatico Mount. Forse era su Rai3, a Chi l’ha visto?, ma ci sono serate dove è una colpa davvero grave sbagliare canale.