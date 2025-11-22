Bologna News
Pagelle Udinese Bologna, ecco i TOP e FLOP della sfida della dodicesima giornata di Serie A
Pagelle Udinese Bologna: ecco i TOP e FLOP della sfida della dodicesima giornata di Serie A che ha visto i rossoblù imporsi 0-3 nel pomeriggio
Un Bologna cinico e determinato espugna il Bluenergy Stadium di Udine imponendosi per 3-0 contro l’Udinese nella dodicesima giornata di Serie A. Protagonista assoluto Tommaso Pobega, autore di una doppietta che ha indirizzato la partita dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0.
Avvio amaro per i rossoblù, con il rigore sbagliato da Riccardo Orsolini, ipnotizzato da Okoye, ma nella ripresa la squadra di Vincenzo Italiano ha cambiato marcia, prendendo il controllo del match.
Nel finale è arrivato anche il sigillo di Federico Bernardeschi, che ha chiuso definitivamente i conti e consegnato ai felsinei una vittoria netta e meritata.
Di seguito le nostre pagelle di Udinese Bologna.
UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Bertola 4, Kabasele 4, Solet 5; Ehizibue 5, Ekkelenkamp 5, Karlstrom 5, Atta 6.5, Kamara 5.5; Zaniolo 5, Davis 5. Subentrati: Zanoli al 63′ per Ehizibue 5, Buksa al 63′ per Davis 6, Bayo al 64′ per Zaniolo 5, Zemura al 71′ per Kamara 6, Piotrowski al 71′ per Ekkelenkamp 6.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6.5; De Silvestri 5.5, Casale 6, Heggem 6, Miranda 6; Moro 6, Pobega 7; Orsolini 6, Fabbian 5.5, Dominguez 6; Castro 5.5. Subentrati: Zortea al 63′ per De Silvesti 6.5, Bernardeschi al 78′ per Orsolini 6.5, Sulemana per Fabbian al 78′ sv, Dallinga all’84’ per Castro sv, Odgaard all’85 per Dominguez sv.
