Pagelle Udinese Fiorentina, Rugani intervento horror, Davis bomber a sorpresa. Kean non incide

Published

59 minuti ago

on

By

Davis

Pagelle Udinese Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Udinese Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:

PAGELLE UDINESE FIORENTINA

UDINESE -Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 7, Bertola 6,5 (73′ Mlacic sv); Ehizibue 6, Piotrowski 6 (73′ Zarraga sv), Karlstrom 6, Ekkelenkamp 6, Zemura 6,5 (73′ Kamara sv); Zaniolo 7 (87′ Miller sv), Davis 7,5 (68′ Buksa 5)

FIORENTINA – De Gea 5,5; Parisi 6, Pongracic 5,5 (46′ Comuzzo 6), Rugani 4, Ranieri 6; Mandragora 6 (71′ Fabbian sv), Fagioli 5 (87′ Fazzini sv), Brescianini 5,5 (46′ Ndour 6); Harrison 5,5, Kean 5 (71′ Piccoli sv), Gudmundsson 5.

