Voti&Stats
Pagelle Udinese Napoli, i TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Udinese Napoli: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Runjaic ha vinto contro i viola di Conte
La Dacia Arena ha vissuto Udinese Napoli, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2025/26. La squadra di Runjaic ha ospitato quella di Conte, tra le protagoniste in Serie A. Ecco i Top e Flop della Sfida di Serie A
UDINESE – Okoye 6.5; Kristensen 6, Kabasele 6.5, Solet 6; Zanoli 6 (94′ Goglichidze s.v.), Piotrowski 7, Karlstrom 6.5, Ekkelenkamp 8 (83′ Zarraga s.v.), Bertola 7 (84′ Ehizibue s.v.); Zaniolo 7 (91′ Bravo s.v.), Davis 7 (83′ Buksa s.v.).
NAPOLI – Milinkovic Savic 6; Beukema 6.5 (61′ Politano 6), Rrahmani 5.5, Buongiorno 5.5 (75′ Olivera 6); Di Lorenzo 5, McTominay 6, Elmas 5 (83′ Lucca s.v.), Spinazzola 6.5 (83′ Gutierrez s.v.); Neres 5.5, Lang 5.5 (61′ Lobotka 6); Hojlund 4.
LEGGI ANCHE –Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano