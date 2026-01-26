Serie A
Pagelle Verona Udinese, i voti della sfida di Serie A valida per la 22esima giornata
Si chiude Hellas Verona Udinese, e con essa anche la 22a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Bentegodi.
I VOTI
Verona (3-5-2): Perilli 6; Slotsager 5, Nelsson 5, Ebosse 5+; Lirola 5.5 (68′ Niasse 6), Serdar 5.5 (68′ Harroui 6), Gagliardini 6, Bernede 5.5 (84′ Kastanos s.v.), Bradaric 5 (84′ Oyegoke s.v.); Sarr 6.5 (71′ Isaac 6), Orban 7. All. Zanetti.
Voti Udinese (3-5-2): Okoye 6; Bertola 6, Kristensen 5.5, Solet 6; Zanoli 7+ (78′ Ehizibue s.v.), Miller 5.5 (77′ Zarraga s.v.), Karlstrom 6.5, Ekkelenkamp 6 (84′ Lovric s.v.), Zemura 6.5 (89′ Goglichidze s.v.); Atta 7.5, Davis 7.5 (83′ Gueye s.v.). All. Runjaic.
