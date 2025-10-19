Pagliuca Spezia, accordo ad un passo: ecco tutti i dettagli

Pagliuca nuovo allenatore dello Spezia: il tecnico pronto a raccogliere l’eredità di D’Angelo. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore

Cambio in panchina per lo Spezia Calcio, che ha deciso di voltare pagina dopo un avvio di stagione deludente. La società ligure, reduce da sole tre punti in otto giornate e ancora a secco di vittorie, ha scelto di esonerare Luca D’Angelo e affidare la squadra a Guido Pagliuca, tecnico toscano reduce dall’esperienza all’Empoli.

La decisione è maturata dopo un summit avvenuto nella sede del club, alla presenza della proprietà americana rappresentata da Thom Roberts e Charlie Stillitano, insieme all’amministratore delegato Andrea Gazzoli e al direttore sportivo Stefano Melissano. Un incontro definito decisivo per il futuro della panchina spezzina, conclusosi con la scelta di puntare su Pagliuca come nuovo allenatore.

Pagliuca, contratto fino al 2026 e opzione per la salvezza

Il 49enne tecnico nativo di Cecina si sta liberando ufficialmente dal vincolo con l’Empoli e, salvo imprevisti, firmerà un contratto con lo Spezia fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione in caso di salvezza.

Pagliuca arriva con l’obiettivo di rilanciare una squadra in crisi di risultati, ma dotata di qualità e potenziale per risalire la classifica. Il suo nome è stato preferito, dopo un lungo confronto interno, a quello di Pierpaolo Bisoli, considerato fino all’ultimo una valida alternativa per esperienza e conoscenza della Serie B.

Il profilo di Guido Pagliuca

Allenatore dal carattere deciso e dallo stile pragmatico, Pagliuca si è distinto negli ultimi anni per la capacità di motivare i gruppi e dare identità tattica alle sue squadre. Dopo le esperienze a Siena, Lucchese e Gavorrano, il tecnico ha conquistato l’attenzione di diversi club per la sua attenzione ai dettagli e per la propensione a valorizzare i giovani.

La chiamata dello Spezia rappresenta per Pagliuca una grande occasione di rilancio dopo l’esperienza interrotta con l’Empoli, e la possibilità di misurarsi in un ambiente ambizioso ma consapevole delle proprie difficoltà.

D’Angelo lascia, Pagliuca raccoglie la sfida

Con l’esonero di Luca D’Angelo, artefice della salvezza nelle ultime due stagioni, si chiude un ciclo importante. Tuttavia, la dirigenza spezzina ha ritenuto necessario un cambio per dare una scossa alla squadra.

Nei prossimi giorni Pagliuca verrà presentato ufficialmente e dirigerà il primo allenamento con l’obiettivo di imprimere subito la sua impronta tattica e mentale.

La nuova era Pagliuca allo Spezia può cominciare: la missione è chiara, rialzare una squadra che ha ancora molto da dire in questa stagione.