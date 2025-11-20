Paleari sicuro: «Il Toro ha svoltato la stagione dopo quella brutta sconfitta. Sul mio percorso penso che...» - Calcio News 24

Paleari: la svolta del Torino dopo l’Inter e la nuova mentalità granata. Le dichiarazioni del portiere granata

Alberto Paleari è diventato una delle voci più lucide e carismatiche del Torino in questo inizio di stagione. In una lunga intervista concessa a DAZN, il portiere granata ha analizzato il percorso della squadra dopo il pesante ko contro l’Inter, un 5-0 che aveva fatto tremare l’ambiente ma che, come lui stesso racconta, ha rappresentato anche il punto di svolta del gruppo. Per Paleari, quella partita non è stata soltanto una sconfitta, ma un vero momento di consapevolezza che ha permesso al Torino di ritrovare unità, concentrazione e fame.

Rievocando quel passaggio delicato, Paleari ha spiegato come il risultato di San Siro abbia lasciato il segno ma abbia anche avuto l’effetto di compattare lo spogliatoio. «Il 5-0 subito con l’Inter ha fatto rumore ovunque, ma dentro lo spogliatoio è stato soprattutto un segnale forte. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che da quel momento bisognava spingere molto di più», ha raccontato il portiere. Una presa di responsabilità collettiva che, secondo Paleari, ha permesso alla squadra di analizzare gli errori, di correggerli e di trasformare quella delusione in una risorsa per ripartire.

Da quel giorno, il Torino ha mostrato una crescita costante. Paleari sottolinea come il gruppo abbia trovato una mentalità nuova, basata su concentrazione, lavoro quotidiano e volontà di migliorare a ogni partita. «Quella sconfitta è stata un campanello d’allarme, ma ci ha anche dato la carica per andare avanti. Ora sappiamo bene cosa vogliamo ottenere e siamo consapevoli che possiamo fare molto di più», ha aggiunto, evidenziando come il percorso intrapreso sia il risultato di una forte unione interna.

Il portiere granata, sempre più punto di riferimento del gruppo, ha parlato anche della determinazione che sta animando l’intera squadra. Per Paleari, la nuova fase del Torino non è frutto del caso, ma di un atteggiamento ritrovato: concentrazione altissima, spirito di sacrificio e volontà di affrontare ogni gara con la massima intensità. Con questa mentalità, sostiene, il club può continuare a scalare la classifica e puntare a traguardi più ambiziosi.

Paleari conclude guardando al futuro con fiducia: il morale è alto, la squadra crede nei propri mezzi e il cammino intrapreso sembra quello giusto. Se il Torino riuscirà a mantenere questa compattezza e la stessa fame mostrata dopo il ko di San Siro, per il portiere non ci sono dubbi: il gruppo granata ha tutte le carte in regola per crescere ancora e non porsi limiti.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A