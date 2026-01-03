Palermo, Palumbo uomo del momento! I numeri non mentono sul centrocampista rosanero

Palermo, Palumbo è il protagonista assoluto: numeri e prestazioni non lasciano dubbi. Tutti i dettagli

Antonio Palumbo si era presentato a Palermo con un biglietto da visita eloquente: 9 gol e 10 assist nella stagione precedente a Modena, numeri che lo avevano proiettato sul podio dei migliori rifinitori della Serie B. E in rosanero, il centrocampista napoletano sta confermando questa sua vocazione, diventando in breve tempo il miglior uomo-assist della squadra di Pippo Inzaghi.



Il Corriere dello Sport offre oggi un ritratto della sua ottima stagione. Attualmente a quota 5 passaggi vincenti (a tre lunghezze dal leader della specialità, Calò del Frosinone), Palumbo ha staccato i compagni Pohjanpalo e Pierozzi, prendendosi il primato solitario proprio nell’ultima gara del 2025 contro il Padova. Un match emblematico, che ha visto l’ennesimo assist per il bomber fiandese Pohjanpalo, destinatario già di tre delle sue invenzioni (le altre due sono state per Le Douaron).



La sua specialità sembra essere la ripartenza: per la terza volta in campionato, infatti, il suo assist decisivo è nato da un contropiede. E anche il suo unico gol in rosanero, realizzato di testa contro la Carrarese, è arrivato al termine di una rapida transizione offensiva. Palumbo è diventato un fattore determinante per il Palermo: tra gol e assist, ha messo lo zampino in almeno una rete in 5 delle ultime 6 partite.



Questi numeri giustificano l’investimento importante (circa 2,5 milioni di euro) fatto in estate dal club targato City Group. Superata la fase di rodaggio iniziale, il centrocampista campano sta esprimendo tutto il suo potenziale, portando quella qualità necessaria in una squadra costruita prevalentemente sulla fisicità. Palumbo è la “luce” che accende la manovra rosanero, fondamentale anche tatticamente nel 3-4-2-1 di Inzaghi, dove agisce sulla trequarti senza dare punti di riferimento, trasformando il modulo in un 3-5-2 quando arretra a fare la mezzala.

L’obiettivo per il 2026 è la continuità di rendimento, a partire dalla prossima sfida contro il Mantova. Un avversario che evoca dolci ricordi: l’anno scorso, con la maglia del Modena, Palumbo segnò un gol e fornì un assist nel 3-1 casalingo contro i virgiliani. Intanto, la squadra di Inzaghi si gode gli ultimi giorni di vacanza prima della ripresa degli allenamenti fissata per domani.

