Palestina, la calciatrice Natali Shaheen: «Mi fa rabbia vedere gli atleti israeliani nelle competizioni internazionali: in corso un genocidio»

Palestina, le parole della ex nazionale Natali Shaheen sul conflitto con Israele l’assenza di sanzioni nei confronti degli atleti israeliani

La calciatrice palestinese Natali Shaheen, ex calciatrice della nazionale della Palestina e prima atleta del suo paese a giocare in Italia, è intervenuta in videocollegamento al convegno Lo sport come strumento di pace, in corso a Firenze. Oggi tesserata con la squadra sarda del Real Sun Service, Shaheen ha raccontato la propria esperienza personale e sportiva, esprimendo con forza il disagio per la presenza di atleti israeliani nelle competizioni internazionali e per l’assenza, a suo dire, di un’adeguata attenzione verso le vittime palestinesi del conflitto. Di seguito le sue parole, riportate dall’ANSA:

INTERVENTO DI NATALI SHAHEEN – «Quando vedo che gli atleti israeliani partecipano alle manifestazioni sportive io provo rabbia e ingiustizia. In Israele non c’è solo una guerra ma un genocidio in corso e nessuno riesce a fermarlo: tuttavia loro possono partecipare agli eventi senza nessuna difficoltà, come se fosse un paese normale. Inoltre a volte nelle partite vedo che viene osservato un minuto di silenzio per le vittime israeliane ma a Gaza ci sono 50.000 morti. Si vede che noi palestinesi non contiamo niente».

SUL FUTURO – «Spero che un giorno le guerre finiscano, che si possa vivere in pace, senza divisioni».

SUL GIOCARE A CALCIO IN PALESTINA – «Spostarsi tra città e città è difficile, a causa dei posti di blocco che sono stati messi da Israele. Io sono nata a Gerico ma giocavo a Ramallah: nel tragitto tra casa e il campo sportivo ci sono due check point, che gli israeliani chiudono quando vogliono. Per questo per arrivare agli allenamenti partivo da casa mia quattro ore prima: nonostante questo, tante volte non sono riuscita ad arrivare in tempo agli allenamenti, mentre altre volte ho dovuto dormire a casa dei miei compagni perché la strada nel frattempo era stata chiusa».