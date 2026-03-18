Atalanta, Palladino nel pre partita: «Motivo di orgoglio essere qui. Contro l’Inter abbiamo reagito in rimonta, i miei ragazzi non mollano mai»

Atalanta, Palladino: «E’ bello essere qua. Per noi è motivo di orgoglio essere qui, agli ottavi di finale di Champions a rappresentare l’Italia»

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Prime il pre‑gara della sfida contro il Bayern Monaco, match valido per il ritorno degli ottavi di finale Champions League 2025/2026.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

PAROLE– «E’ bello essere qua. Per noi è motivo di orgoglio essere qui, agli ottavi di finale di Champions League a rappresentare l’Italia. Ci confrontiamo contro una corazzata, penso sia la più forte in Europa. E’ motivo di crescita, daremo tutto per i tifosi che all’andata ci hanno applaudito anche dopo il 6-1. Contro l’Inter abbiamo reagito in rimonta, i miei ragazzi non mollano mai»

COSA PORTARE A CASA – «Un’esperienza così ci forma, giocare contro queste squadre ti alza il livello. Vogliamo continuare a crescere, la Champions è bellissima. Anche in campionato cercheremo di provare a giocarcela fino alla fine. Il nostro obiettivo è dare il massimo, abbiamo anche la Coppa Italia. Noi sapevamo di affrontare una squadra fortissima. Se avevamo poche possibilità di passare il turno volevamo giocarcele in casa. Il piano gara ci ha fatto male nel primo tempo. Poi abbiamo abbassato il baricentro ed è andata male lo stesso. Non devi beccarli in giornata, oggi faremo un piano gara diverso. Proveremo a fargli male con la nostra velocità».

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese