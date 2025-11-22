Palladino a Sky nel pre partita di Napoli Atalanta: «Ripartire dalla mia città è emozionante. Bsogna essere uniti per portare la Dea il più in alto possibile»

Palladino a Sky nel pre partita di Napoli Atalanta. Il tecnico della Dea ha parlato della sua emozione nel tornare a casa alla prima gara con la sua nuova squadra

Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport prima della sfida contro il Napoli valido per la dodicesima giornata di Serie A, esprimendo le sue sensazioni nel tornare alla sua città e le sue aspettative per il futuro della squadra.

L’EMOZIONE DI TORNARE A CASA – «Il destino ti regala queste cose meravigliose, era un segno del destino ripartire dalla mia città: stare qui stasera è emozionante, l’obiettivo è che squadra si esprima al meglio e faccia una grande prestazione. Ho avuto modo di lavorare con questi ragazzi per due settimane e la cosa che mi ha colpito di più sono le loro grandi qualità tecniche e morali».

LAVORARE SULLA TESTA DELLA SQUADRA – «Bisogna lavorare su tutto, quando c’è un cambio di allenatore è ovvio che ci sia un po’ di delusione ma bisogna azzerare e ripartire con forza e autostima, avendo la consapevolezza che questa squadra può fare grandi cose».

RIPORTARE L’ATALANTA IN ALTO – «Ovviamente questa società ha fatto qualcosa di incredibile negli ultimi anni, è una società che lavora tanto e sembra una grande famiglia. Insieme ai tifosi bisogna essere uniti per portare l’Atalanta il più in alto possibile. C’è da pedalare, perché siamo tredicesimi e non va bene: bisogna risalire in classifica».