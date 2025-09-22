Pallone d'Oro 2025, chance per Lautaro Martinez? Ecco la posizione del capitano interista - Calcio News 24

Pallone d’Oro 2025: Lautaro Martinez solo ventesimo, cala dopo la top 10 del 2024

Il Pallone d’Oro 2025 ha riservato sorprese e qualche delusione, soprattutto in casa Inter. Dopo il 25° posto di Denzel Dumfries, anche Lautaro Martinez ha scoperto la sua posizione nella classifica di quest’anno: ventesimo posto per il capitano nerazzurro, in netto calo rispetto all’edizione precedente.

Nella corsa al Pallone d’Oro 2025, l’attaccante argentino non è riuscito a confermare il brillante settimo posto conquistato nel 2024, quando aveva beneficiato dello scudetto vinto con l’Inter e del successo in Copa América con l’Argentina. La discesa di 13 posizioni lascia un retrogusto amaro, specie considerando le aspettative su di lui dopo una stagione piena di alti e bassi.

Lautaro è stato uno dei protagonisti della lunga avventura dell’Inter in Champions League, interrotta soltanto in semifinale contro il Paris Saint-Germain. In Europa, il suo rendimento è stato solido: 9 gol e 2 assist che avevano fatto sperare in una riconferma tra i primi dieci candidati al Pallone d’Oro 2025. Tuttavia, a pesare sulla classifica finale sono stati probabilmente i numeri poco brillanti in Serie A.

Nel campionato italiano, infatti, Lautaro Martinez ha chiuso con appena 12 reti e 5 assist in 31 presenze: un bottino al di sotto delle sue potenzialità, soprattutto per un attaccante che punta a competere ai massimi livelli internazionali. La stagione complessiva è stata positiva per l’Inter, ma individualmente il “Toro” non ha inciso come avrebbe voluto.

Il Pallone d’Oro 2025, ancora una volta, ha dimostrato quanto sia importante il rendimento complessivo tra club e Nazionale, e come ogni dettaglio possa fare la differenza nel giudizio finale. Per Lautaro, questo ventesimo posto rappresenta una battuta d’arresto, ma anche uno stimolo per rilanciarsi.

Guardando al futuro, il capitano dell’Inter ha ancora tempo e margini per tornare tra i grandi protagonisti del calcio mondiale. Il Pallone d’Oro 2025 potrebbe essere solo una parentesi sfortunata in una carriera che ha ancora tanto da offrire, soprattutto se riuscirà a trovare continuità sia in Serie A che in Europa.