Palmeiras Corinthians, bufera in Brasile: guerra all’arbitro del Var, le sue parole infiammano il derby

Palmeiras Corinthians, scoppia la bufera in Brasile: è guerra all’arbitro del Var, le sue dichiarazioni infiammano il derby verdeoro

Un derby che si infiamma ancora prima di scendere in campo, una polemica che rischia di trasformare una partita già tesissima in una vera e propria polveriera. Il Corinthians ha dichiarato guerra alla Federcalcio brasiliana (CBF), chiedendo formalmente la sostituzione dell’arbitro designato al VAR per il ritorno degli ottavi di finale di Copa do Brasil contro i rivali storici del Palmeiras. Al centro della bufera c’è il fischietto Caio Max Augusto Vieira, a causa di un presunto e volgare commento anti-Corinthians che avrebbe pubblicato in passato sui social media, una vicenda che sta creando un clima di altissima tensione.



Il “casus belli”, come riportato dalla stampa brasiliana, è un presunto commento in cui, alla domanda di un utente se avesse mai danneggiato il club, l’arbitro avrebbe risposto con una frase volgare: «O Timão deve fottersi…». Sebbene la veridicità del commento non sia mai stata confermata, il Corinthians aveva già agito un anno fa, chiedendo ufficialmente alla CBF di aprire un’indagine e di non designare più l’arbitro per le proprie partite fino alla conclusione del caso. La decisione della Federazione di nominarlo proprio per il “Dérbi” di ritorno, una delle sfide più delicate del calcio sudamericano, è stata vista dal club come una palese provocazione o, nella migliore delle ipotesi, come un clamoroso errore di valutazione.



Questa polemica si inserisce in un contesto già esplosivo. La gara d’andata, vinta 1-0 dal Corinthians, era stata segnata da aspre controversie arbitrali, con il Palmeiras che a sua volta aveva inviato un reclamo ufficiale alla CBF per un gol annullato dal VAR. L’aver aggiunto un ulteriore elemento di tensione a una partita già così carica è una mossa che ha fatto infuriare la dirigenza del Timão. La richiesta di sostituzione è stata formalizzata e ora la palla passa alla Federazione, la cui decisione influenzerà pesantemente il clima di un match che si preannuncia rovente.