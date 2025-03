Palomino: «Il sostegno dei tifosi è decisivo; le prossime sfide con Empoli e Monza saranno decisive»

Le parole di Jose Luis Palomino, difensore del Cagliari: «Stiamo lavorando per fare punti pesanti, stiamo sfruttando al meglio questa sosta»

Jose Luis Palomino, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del finale di stagione, ringraziando i tifosi per il supporto costante, anche durante gli allenamenti. Il difensore argentino ha poi analizzato il momento della squadra e l’importanza delle prossime partite, in particolare quella contro il Monza, diretta concorrente per la permanenza in Serie A. Di seguito le sue parole.

SOSTEGNO DEI TIFOSI – «Ogni weekend vengono a vederci, sono felice di vedere così tanta gente, noi proviamo a contribuire come loro fanno con noi quando vengono a vederci allo stadio».

TITOLARITÀ E COMPETIZIONE INTERNA – «Siamo in una situazione importante, ogni partita conta e ogni punto conta, l’obiettivo è la salvezza. Ho giocato l’ultima e vediamo se alla prossima il mister mi sceglierà, io sono qui a cercare di fare le cose bene».

PROSSIME SFIDA – «Le partite con Monza e Empoli sono fondamentali, stiamo lavorando per fare punti pesanti, ci stiamo allenando per sfruttare al meglio questa sosta».