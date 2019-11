Panchina Arsenal, dall’Inghilterra non hanno dubbi. Anche Max Allegri serio candidato per la guida tecnica: già avviati i contatti

Dall’Inghilterra non hanno dubbi: anche Massimiliano Allegri è un serio candidato per la panchina dell’Arsenal. Il club, esonerato Unai Emery, ha ufficialmente aperto i casting per il nuovo allenatore.

E Sky Sports è sicura: già avviati i contatti con l’ex tecnico della Juventus, ancora sotto contratto con i bianconeri per questa stagione. La stessa emittente aggiunge che, tuttavia, Allegri non gradirebbe subentrare a stagione in corso.