Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha rilasciato qualche commento sul nostro movimento calcistico in occasione della Panchina d’Oro 2018

Carlo Ancelotti è intervenuto in occasione della Panchina d’Oro 2018, l’ambito premio per i tecnici della Serie A. In occasione della chiusura della cerimonia per i 120 anni di FIGC, l’allenatore azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole: «Lavorare all’estero è difficile per la differenza linguistica, bisogna essere pronti perché l’aspetto umano e motivazione è importantissimo. Bisogna saper comunicare: è un fattore rilevante quanto quello tecnico-tattico. La prima volta che sono stato in Inghilterra ho trovato un gruppo di lavoro diverso dal mio staff e le mie conoscenze si sono aperte».

Ancelotti ha poi proseguito: «La principale differenza tra i campionati esteri e la Serie A si trova nella preparazione tattica. In questo sono indietro ma dal punto di vista delle strutture e dell’ambiente sono avanti. Mi riferisco anche agli insulti che subisci in Italia, all’estero non accade. Qui si vive ancora il calcio come a una battaglia, all’estero è difficile essere insultati, in Inghilterra addirittura impossibile. In Spagna la rivalità è molto forte tra le grandi squadre, ma non c’è mai maleducazione. In Italia possiamo migliorare molto, ora si possono sospendere le partite, non solo per la pioggia».