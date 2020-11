Pandev: «Sogno l’Europeo. Lunga vita alla Macedonia»

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha manifestato la volontà di partecipare al prossimo Europeo: le sue dichiarazioni

«113 partite, più di 19 anni con questa maglia, la più bella del mondo. Tante sconfitte, vittorie, gioie, umiliazioni, tante cose buone e cattive che ho passato con te, Macedonia. C’è ancora un passo da fare per realizzare il mio sogno, per realizzare il sogno dei miei compagni, della mia famiglia, di tutta la nazione. In questi tempi difficili, uniamoci tutti insieme e cerchiamo di realizzare il nostro sogno. Uno per tutti, tutti per uno… Lunga vita alla Macedonia».