Panucci consiglia l’Inter: «Per vincere col Real fai come 22 anni fa»

Christian Panucci parla della gara di Champions League tra Inter e Real Madrid. Ecco le parole dell’ex difensore sulla partita

Christian Panucci vive Inter-Real Madrid da doppio ex. Ecco le sue parole sulla gara in un’intervista per La Repubblica.

INTER REAL MADRID – «I nerazzurri per vincere devono giocare una partita intensa, vera, come le sanno fare, come la fece 22 anni fa. E deve puntare sulle giocate dei suoi uomini migliori: Vidal, Barella, soprattutto Lukaku e Lautaro. Il Real può sempre vincere, ma ha assenze importanti in tutti i reparti. Penso a Valverde a centrocampo, a Benzema in attacco e soprattutto a Sergio Ramos in difesa. Il capitano mancherà tantissimo, è l’anima della squadra. Senza di lui il gruppo perde carisma e personalità, si svuota».

INTER – «Mi chiamò Lippi, poi il rapporto fra noi si guastò. Nel 2006 ero al mio massimo, ma non mi convocò per il Mondiale. Acqua passata, non ho rimpianti nella mia carriera».

SCUDETTO – «Il campionato lo può solo perdere la Juve. Poi vedo Inter, Milan, Roma. Sette squadre per quattro posti, può succedere di tutto. Capello critica il gioco di Conte all’Inter? Mi faccio i fatti miei».

FUTURO – «Guardiola mi ha invitato a Manchester a seguire i suoi allenamenti, ma non voglio essere di troppo. Certo, lui è un maestro. Con Sacchi non ci prendevamo, ma il primo messaggio quando ho preso l’Albania è stato il suo. Con Spalletti ci sentiamo ancora. Sono grato a tutti, Lippi compreso».