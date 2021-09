Paratici: «Espirito Santo sta lavorando bene. Il Tottenham può migliorare ancora»

Fabio Paratici, ds del Tottenham, fa il punto della situazione sugli Spurs. Ecco le dichiarazioni dell’ex dirigente della Juve

Intervistato dai microfoni del London Evening Standard, Fabio Paratici ha parlato dell’attuale situazione in casa Tottenham:

SITUAZIONE – «Espirito Santo sta facendo un ottimo lavoro ricostruendo la squadra, ricostruendo l’ambiente. E’ così importante essere impegnati e concentrati su questo perché è così importante per il feeling dei giocatori. Abbiamo qui molti giocatori che, secondo me, sono grandi giocatori che nelle ultime due stagioni non sono stati al loro livello di prestazione».

SARR – «Penso che Pape sia uno dei più talentuosi in Europa. Il nostro compito non è guardare solo al domani, ma forse anche oltre o al prossimo anno. Penso che abbiamo fatto un ottimo acquisto. In tutta Europa ne parlano, molte squadre erano interessate, molte squadre erano lì pronte per ingaggiarlo».