Paratici Fiorentina, ora è ufficiale: dal 4 febbraio sarà il nuovo Direttore Sportivo viola. Il comunicato del club

Paratici Fiorentina, ora è ufficiale: sarà il nuovo Direttore Sportivo viola dal 4 febbraio. Il comunicato del club

La notizia scuote l’ambiente calcistico fiorentino e italiano con la forza di un vero e proprio “acquisto” top player, ma questa volta il rinforzo non scende in campo con gli scarpini, bensì siede dietro la scrivania. La Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale che non lascia spazio a interpretazioni: Fabio Paratici è il nuovo Direttore Sportivo del club. La società gigliata ha scelto di affidare le chiavi dell’area tecnica a uno dei dirigenti più esperti e conosciuti del panorama internazionale, alzando ulteriormente l’asticella delle ambizioni della proprietà guidata da Rocco Commisso.

La data dell’insediamento: 4 febbraio 2026

Un dettaglio cruciale emerge dalla nota del club: Paratici assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal 4 febbraio 2026. La tempistica non è casuale. Il dirigente piacentino entrerà in carica immediatamente dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato. Questo lascia intendere che l’attuale finestra di riparazione sarà gestita dall’organigramma preesistente, mentre Paratici avrà il compito di pianificare la strategia a lungo termine, gestire i rinnovi e, soprattutto, costruire la Fiorentina della prossima stagione estiva.

Chi è Fabio Paratici: un curriculum vincente

L’arrivo di Paratici porta al Viola Park un bagaglio di esperienza di altissimo profilo. Classe 1972, Paratici ha costruito la sua fama principalmente alla Juventus. In bianconero, come “braccio destro” di Marotta prima e come Chief Football Officer poi, è stato uno degli artefici del ciclo dei nove scudetti consecutivi. Successivamente, ha maturato un’importante esperienza in Premier League come Managing Director del Tottenham, confrontandosi con l’elite del calcio mondiale.

Il segnale di Commisso

Questa mossa rappresenta un chiaro segnale da parte della presidenza. Dopo aver dotato il club di infrastrutture all’avanguardia, la Fiorentina punta ora su una figura manageriale abituata a gestire pressioni da Champions League. I tifosi viola, che sognano di stabilizzarsi ai vertici del calcio italiano, accolgono la notizia con grande interesse: la “Nuova Fiorentina” di Paratici sta per nascere.