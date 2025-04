Paratici Milan, indiscrezione confermata! L’ex ds della Juve arriverà in rossonero? La ricostruzione

Paratici Milan, indiscrezione del giorno confermata! L’ex direttore sportivo della Juventus arriverà in rossonero? La ricostruzione

Radio Rossonera ha confermato l’indiscrezione riguardante un incontro tra Cardinale e Fabio Paratici, volto a discutere il possibile incarico di direttore sportivo del Milan. Tuttavia, il colloquio non ha portato a un accordo definitivo, poiché non ci sono le condizioni per chiudere l’intesa. Paratici, infatti, sembra intenzionato a proseguire la sua carriera all’estero, con il Tottenham come destinazione preferita.

Nel frattempo, la ricerca del nuovo ds rossonero continua. Tra i candidati ancora in corsa figurano Igli Tare e Tony D’Amico, quest’ultimo considerato il favorito dall’amministratore delegato Furlani.