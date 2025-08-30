 Parma Atalanta 1-1: Altro pareggio per la Dea. Pasalic non basta - Calcio News 24
Parma Atalanta 1-1: Altro pareggio per la Dea. Pasalic non basta

2 ore ago

Tardini

Al Tardini il match valido per la 2ª giornata di Serie A Parma Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Parma Atalanta, valevole per la 2ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

PARMA-ATALANTA, CRONACA E DIRETTA DEL MATCH SERIE A

FINISCE QUI IL MATCH

91′ Dentro Estevez, fuori Bernabé

88′ Dentro Brescianini, fuori Scalvini

81′ PAREGGIO PARMA. Cross in mezzo, colpo di testa di Pellegrino dove para Carnesecchi, ma Cutrone s’infila e firma il pareggio

77′ GOAL DELL’ATALANTA. Stop di Krstovic per Pasalic che scarica una sassata che finisce in rete.

74′ KRSTOVIC! Ben servito l’attaccante nerazzurro che tenta la conclusione, ma essa è debole e l’azione sfuma.

69′ OCCASIONE ATALANTA. Contropiede nerazzurro: CDK per Sulemana che potrebbe tirare, ma l’attaccante tenta invece l’assist fallendo clamorosamente.

68′ OCCASIONE ATALANTA E PARMA. Prima Pellegrino salta più in alto di tutti e mette di poco il pallone fuori. Poi Krstovic su cross di Bellanova di poco manca la porta al volo.

64′ CAMBI PER L’ATALANTA. Fuori Zalewski, Scamacca e Maldini; dentro Zappacosta, Sulemana e Krstovic.

60′ DOPPIA OCCASIONE PARMA. Doppia conclusione per i crociati con Pellegrino e Oristanio, ma per ben due volte Carnesecchi salva tutto.

55′ CAMBIO PER IL PARMA: Almqvist, dentro Oristanio

51′ Palla in mezzo di Maldini per mettere Pasalic nella posizione di mettere arete, ma la difesa allontana

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO AL TARDINI

43′ OCCASIONE PARMA! Conclusione di Bernabé e grandissima parata di Carnesecchi.

37′ OCCASIONE ATALANTA! Pasalic ci prova al termine di una bella azione, ma la palla finisce fuori di poco.

36′ VALERI CONCLUSIONE. Da fuori ci prova il giocatore crociato. Palla fuori

30′ Batti e ribatti in area di rigore con l’Atalanta che tentenna la conclusione con Maldini. Il Parma riparte in contropiede.

23′ Un’Atalanta macchinosa in fase di costruzione dove i lanci lunghi non contribuiscono a delle buone azioni offensive.

19′ SCAMACCA! De Roon ruba palla, Scamacca vede Suzuki fuori dai pali tentando lo scavetto, ma la palla finisce sul palo. Ancora 0-0

16′ DE ROON! Conclusione del centrocampista, palla fuori di molto.

12′ ATALANTA IN AVANTI. Passaggio dalla sinistra per Scamacca che fisicamente si libera per tentare la conclusione. Palla deviata in calcio d’angolo

5′ Comincia l’Atalanta a costruire cercando di sfruttare la catena di destra, ma la difesa crociata regge.

E’ COMINCIATO IL MATCH

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All. Cuesta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric.

