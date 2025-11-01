Parma News
Parma Bologna, Cuesta annuncia: «Questo giocatore è in forte dubbio. Prestazione? La strada è quella giusta. Ora devono arrivare i risultati»
Parma Bologna, il tecnico dei Ducali Cuesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match. Le sue parole sulla sfida di domani.
Il Parma contro il Bologna per rilanciarsi. Alla vigilia del match il tecnico Cuesta ha parlato in conferenza stampa.
PRESTAZIONE – «Arriviamo da due buone prestazioni. Ora, però, è arrivato il momento di fare i punti per migliorare la classifica. Ma la strada è sicuramente quella giusta».
BOLOGNA – «Una squadra completa e che ha esterni molto forti. I dati lo confermano e sappiamo che dovremmo essere bravi ad affrontarli con le nostre forze. Speriamo che ci sia anche Italiano in panchina».
COME STA LA SQUADRA – «Vedremo come stanno e come hanno recuperato. Forse perderemo Almqvist, ma lo sapremo solamente domani».
