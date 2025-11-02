Parma Bologna, derby emiliano da record! Bernabé entra nella storia con il suo gol: è sul podio dei più veloci in Serie A. Ecco la classifica

Parma Bologna, Bernabé entra nella storia con il suo gol: dopo 13 secondi è sul podio dei più veloci in Serie A. Ecco le prime tre posizioni

Una scintilla che vale un record. Adrián Bernabé, fantasista spagnolo classe 2001 del Parma, ha impiegato appena 13 secondi per lasciare il segno nel derby emiliano contro il Bologna, firmando uno dei gol più rapidi della storia recente della Serie A.

Sul lungo rilancio di Suzuki, il numero 10 gialloblù ha sfruttato un rimpallo tra Benedyczak e Lucumí, battendo di piatto destro Skorupski e facendo esplodere il Tardini con la rete dell’1-0 che ha solo illuso la formazione di casa, poi rimontata 3-1 dalla doppietta di Castro e dalla rete di Miranda.

Secondo i dati di Opta, quello di Bernabé è il terzo gol più rapido mai segnato dall’inizio di una partita di Serie A da quando esiste il dato ufficiale (stagione 2004/05). Davanti a lui restano solo Rafael Leão (6 secondi contro il Sassuolo nel 2020) e Hirving Lozano (9 secondi contro l’Hellas Verona nel 2021).