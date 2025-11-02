Diretta gol Serie A, segui con noi il live di Verona Inter

Inter News
Diretta gol Serie A LIVE: Fiorentina Lecce 0-1 e Torino Pisa 1-2: Simeone la riapre all’Olimpico Grande Torino!
Diretta gol Serie A: ci aspetta una domenica ricca di calcio con Inter, Fiorentina, Roma e Milan fra le altre in campo. Segui con noi il live.
La diretta gol dei match della domenica di questa decima giornata di Serie A. Segui live con Calcionews24 Verona Inter delle 12.30, Fiorentina Lecce e Torino Pisa delle 15, Parma Bologna delle 18 e Milan Roma delle 20.45.
FIORENTINA LECCE 0-1
31′ – Falcone salva il Lecce! Parata con i piedi sulla conclusione ravvicinata di Kean. Si resta 0-1.
23′ – GOL LECCE! Berisha sblocca il punteggio
1′ – Partiti!
TORINO PISA 0-2
VERONA INTER 1-2
LE FORMAZIONI UFFICIALI
VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Bradaric; Belghali, Bernede, Gagliardini, Akpa-Akpro, Frese; Giovane, Gift-Orban. Allenatore: Paolo Zanetti
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu
