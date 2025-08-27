Parma, recapitata l’offerta alla Lazio: la risposta di Lotito

In casa Parma è stata recapitata l’offerta alla Lazio, ecco la risposta di Claudio Lotito e cosa filtraa sulla trattativa

Il Parma avrebbe presentato un’offerta per Noslin: prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto. La proposta, tuttavia, non avrebbe convinto la Lazio, che avrebbe rifiutato sia per la formula che per la valutazione economica. L’orientamento del club biancoceleste, già emerso prima di Ferragosto, sembra essere quello di trattenere l’attaccante olandese a Formello. Al momento, la sua permanenza verrebbe data come altamente probabile, a meno di offerte particolarmente vantaggiose.

Noslin, acquistato la scorsa estate per circa 15 milioni, difficilmente verrebbe ceduto senza un ritorno economico adeguato. Oltre agli aspetti contabili, ci sarebbero motivazioni tecniche alla base della scelta. Una sua cessione non cambierebbe sostanzialmente il rapporto tra costi e ricavi, che rimarrebbe sopra la soglia critica dell’80%.

Dal punto di vista tattico, la Lazio potrebbe avere bisogno di un attaccante in più. A gennaio, con la partenza di Dia per la Coppa d’Africa (convocazione quasi certa con il Senegal), Sarri resterebbe con il solo Castellanos come punta centrale. Inoltre, l’eventuale passaggio al 4-3-1-2 aprirebbe nuovi spazi per Noslin, che finora non ha trovato una collocazione precisa né con Baroni né con l’attuale tecnico.

Nelle amichevoli estive, il giocatore avrebbe mostrato qualità interessanti, tra cui estro e capacità di creare superiorità. Al momento, l’idea della società sembrerebbe quella di confermarlo, anche perché le priorità di sfoltimento riguarderebbero altri elementi, come Basic e Gigot. Un quadro più chiaro dovrebbe emergere entro lunedì, quando Sarri esprimerà le sue valutazioni definitive.