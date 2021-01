Parma, Carli: «Zirkzee e Man idee del presidente. Scamacca? Vi saluto»

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato del mercato dei gialloblu con gli arrivi in attacco: ecco le sue parole sui nuovi acquisti

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato del calciomercato dei gialloblu ai microfoni di Sky Sport.

MAN E ZIRKZEE – «Erano idee che noi pensavamo anche per giugno, li stavamo guardando per giugno. Ma il presidente ha voluto anticipare perché ha capito che ambientarsi in Italia non è facile. Ha pensato di prenderli prima, così si ambientano e il prossimo anno anche saranno più pronti. Ci sono mille difficoltà per i ragazzi che abbiamo preso, come la lingua».

SCAMACCA – «Io vi saluto e vi ringrazio».