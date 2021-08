Il Parma saluta Kucka: «Grande acquisto del Watford»

Il Parma è pronto a separarsi dal centrocampista, ormai ad un passo dal trasferimento al Watford. Le parole di Galli

Filippo Galli, direttore dell’area metodologica del Parma, ha confermato la cessione del centrocampista Juraj Kucka al Watford. Queste le sue parole ai microfoni di watfordbserver.co:

«Kucka è un giocatore di livello top che fa sentire la sua presenza in campo, sia in avanti che indietro. Sa quando entrare in aree pericolose senza palla. Ha personalità, temperamento e una buona tecnica. È un grande acquisto per il Watford».