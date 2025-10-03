Parma, Cuesta: «Vogliamo dare continuità ai nostri risultati. Su Oristanio...» - Calcio News 24

Parma, Cuesta carica l’ambiente: «Contro il Lecce per dare continuità. Cutrone? Una delle opzioni»

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa in vista della delicata sfida contro il Lecce, in programma sabato alle ore 15:00 allo stadio Tardini. L’allenatore spagnolo si è detto soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra e ha sottolineato l’importanza di dare continuità a quanto di buono fatto nelle ultime settimane.

«Vogliamo proseguire il percorso che stiamo costruendo – ha spiegato Cuesta –. Abbiamo la possibilità di disputare una grande partita e consolidare la nostra identità. In questo processo, i nostri tifosi giocano un ruolo fondamentale: la loro spinta può fare la differenza. Al di là del modulo, la nostra forza sarà nelle caratteristiche individuali e nella capacità di interpretare al meglio ogni fase della gara».

Tra i temi toccati anche quello legato all’impiego di Patrick Cutrone: «È sicuramente una delle opzioni in base al tipo di gara. In alcune fasi possiamo chiedere a lui di stare più alto, in altre più sotto. L’idea è quella di saper leggere ogni partita, dentro la partita stessa».

Sul gruppo squadra, Cuesta si è detto molto soddisfatto dello spirito e della mentalità mostrati in settimana: «La squadra è carica, ha voglia di fare bene e portare a casa il risultato. Non solo nei momenti di difficoltà si scopre chi si è veramente, ma anche nei momenti positivi. Io vedo coerenza, entusiasmo e determinazione in ogni allenamento. Questo mi dà fiducia: siamo sulla strada giusta».

In merito alle condizioni di Oristanio, il tecnico ha invitato alla prudenza: «Valuteremo giorno per giorno come si sente, senza forzare nulla». Più spazio invece per Sorensen, di cui Cuesta ha elogiato la duttilità: «Oliver ha grande capacità di inserirsi e portare palla. Può aiutarci a pressare alto ed è molto versatile, anche se viene da un contesto calcistico diverso, quindi va integrato con intelligenza».

Infine, un passaggio sulla sosta e il ruolo del pubblico: «Non scegliamo quando arriva la pausa, ma possiamo sfruttare ogni momento al massimo. Mi aspetto che il Tardini sia con noi, come contro il Torino. Noi dobbiamo meritare il loro sostegno, giocando con fame, passione e orgoglio».