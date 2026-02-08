Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Parma, Cuesta svela: «Mi ha sorpreso l’espulsione di Troilo. La strada è lunga, ma ci godiamo il momento. Su Ordonez dico questo»

Published

16 minuti ago

on

By

Cuesta Parma Pescara

Parma, Carlos Cuesta ha commentato così la vittoria ottenuta nel derby emiliano contro il Bologna

A DAZN dopo Bologna Parma, Carlos Cuesta ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ANALISI – «Partita con tanti momenti diversi, contento della maturità della squadra. Non era facile dopo le due sconfitte pesanti, e anche se la fluidità di gioco non è stata quella che volevamo, il cuore e la capacità di questi ragazzi di superare le difficoltà è straordinario. La strada è lunga, sappiamo che dobbiamo fare tante cose e che abbiamo una partita importante davanti ai nostri tifosi, ma oggi ci godiamo il momento».

SI PUO’ FARE DI PIU’ IN AVANTI«Sì, sono convinto che lo faremo. Guardando l’azione del gol, viene da uno scambio tra Nicolussi, Strefezza e Ordonez. Quella capacità di gestire i momenti e per sapere quando girare palla la svilupperemo, già la stanno imparando i nuovi senza allenamenti, quindi saranno un’aggiunta a quello che abbiamo in rosa».

ESPULSO TROILO – «Non sono riuscito ad analizzarlo in campo, mi ha sorpreso. Ognuno fa i suoi giudizi, ma non sono qua per giudicare altre persone, mi concentro sulla squadra».

CORVI «Abbiamo la fortuna di avere ragazzi capaci, all’inizio c’era Zion ma lui si è fatto sempre trovare pronto. Tutti i portieri si sono fatti trovare pronti. L’impatto di tutti è enorme, basta vedere il gol che viene da giocatori che sono entrati a partita in corso. Anche fuori non solo in campo, basta vedere la celebrazione del gol, dimostra il cuore e la compattezza che questa squadra ha. Sono molto contento, il lavoro paga sempre come si può vedere con Edoardo».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto23 ore ago

Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…» – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: le sue dichiarazioni La...
Change privacy settings
×