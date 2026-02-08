Parma, Cuesta svela: «Mi ha sorpreso l’espulsione di Troilo. La strada è lunga, ma ci godiamo il momento. Su Ordonez dico questo»

Parma, Carlos Cuesta ha commentato così la vittoria ottenuta nel derby emiliano contro il Bologna

A DAZN dopo Bologna Parma, Carlos Cuesta ha rilasciato queste dichiarazioni.

ANALISI – «Partita con tanti momenti diversi, contento della maturità della squadra. Non era facile dopo le due sconfitte pesanti, e anche se la fluidità di gioco non è stata quella che volevamo, il cuore e la capacità di questi ragazzi di superare le difficoltà è straordinario. La strada è lunga, sappiamo che dobbiamo fare tante cose e che abbiamo una partita importante davanti ai nostri tifosi, ma oggi ci godiamo il momento».

SI PUO’ FARE DI PIU’ IN AVANTI – «Sì, sono convinto che lo faremo. Guardando l’azione del gol, viene da uno scambio tra Nicolussi, Strefezza e Ordonez. Quella capacità di gestire i momenti e per sapere quando girare palla la svilupperemo, già la stanno imparando i nuovi senza allenamenti, quindi saranno un’aggiunta a quello che abbiamo in rosa».

ESPULSO TROILO – «Non sono riuscito ad analizzarlo in campo, mi ha sorpreso. Ognuno fa i suoi giudizi, ma non sono qua per giudicare altre persone, mi concentro sulla squadra».

CORVI – «Abbiamo la fortuna di avere ragazzi capaci, all’inizio c’era Zion ma lui si è fatto sempre trovare pronto. Tutti i portieri si sono fatti trovare pronti. L’impatto di tutti è enorme, basta vedere il gol che viene da giocatori che sono entrati a partita in corso. Anche fuori non solo in campo, basta vedere la celebrazione del gol, dimostra il cuore e la compattezza che questa squadra ha. Sono molto contento, il lavoro paga sempre come si può vedere con Edoardo».