Cuesta pre Parma Udinese: «Affrontiamo una grande squadra. Dalla mia squadra mi aspetto questa cosa»

Parma, Cuesta parla così nel pregara in vista del match contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni del tecnico

Il Parma si prepara alla sfida contro l’Udinese con l’obiettivo chiaro di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti. Il tecnico Cuesta ha spiegato che «per affrontare l’Udinese servirà il nostro livello più alto», sottolineando l’importanza di giocare con intensità e determinazione.

Nonostante alcune assenze nella rosa, il Parma è concentrato e motivato. Cuesta ha ribadito che la squadra ha lavorato bene durante la settimana e ora punta a trasformare l’impegno e la preparazione in una prestazione concreta e solida. «Dobbiamo mantenere ordine tattico, compattezza e lucidità in ogni fase del gioco», ha aggiunto, evidenziando quanto la continuità sia fondamentale per ottenere risultati.

Riguardo all’avversario, Cuesta non nasconde il rispetto per l’Udinese: «È una squadra con individualità di grande livello, ben organizzata, capace di costruire dal basso e di verticalizzare con efficacia». Per questo motivo, il Parma dovrà fare attenzione, gestire i momenti chiave della partita e sfruttare le proprie opportunità, confidando anche nel sostegno del pubblico del “Tardini”.

Cuesta ha inoltre sottolineato l’importanza di alcuni giocatori in grado di dare maggiore dinamismo e imprevedibilità alla manovra offensiva: «Oristanio e Ondrejka possono essere determinanti, soprattutto nei cambi di ritmo e negli uno-contro-uno».

In sintesi, per il Parma e per Cuesta questa partita rappresenta una nuova occasione per dimostrare che il progetto in costruzione può dare risultati concreti. Serve una prestazione equilibrata, aggressiva e concentrata, con l’obiettivo di imporre il gioco e mettere in difficoltà un avversario temibile come l’Udinese. Se il Parma riuscirà a mantenere intensità e attenzione per tutti i novanta minuti, potrà davvero fare la differenza.

