Parma, D’Aversa: «Kulusevski? Sprecato tante parole su di lui»

L’opinione di D’Aversa sull’operato di Dejan Kulusevski e sulle prestazioni offerte dal Parma nel corso di questa stagione

Roberto D’Aversa, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul talento crociato e sulla sua rosa. Ecco le parole dell’allenatore.

«Abbiamo sprecato tante parole su Dejan. Dobbiamo essere bravi a ragionare sul fatto che comunque è un 2000 e non bisogna responsabilizzarlo. Per l’età che ha è molto maturo. Ma penso anche che ci sia un gruppo che mette in risalto le caratteristiche del singolo. Non solo sue. E il singolo viene fuori quando il gruppo funziona».