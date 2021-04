Parma, D’Aversa: «Stiamo buttando via una stagione»

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Cagliari

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARI NEWS 24

GOL SUBITI – «Inspiegabile che a due minuti dalla fine concediamo due gol. Commettiamo ancora errori di inesperienza e abbiamo perso la partita. Subiamo questi black-out che compromettono la partita. Una squadra che si gioca la vita non può non capitalizzare queste occasioni, in tre minuti abbiamo concesso quattro cross con cinque difensori, il Cagliari è stato meglio di noi nel portare a casa la gara, stiamo buttando via una stagione».

PREPARAZIONE – «L’avevamo preparata in maniera aggressiva, sapevamo di doverci difendere portando pressione. Loro sono bravi sui cross, con un giocatore come Pavoletti. Negli ultimi due gol sono stati commessi errori, prima abbiamo concesso il mancino e poi lasciato crossare troppo facilmente. Dipende dalla posizione di classifica, o dal fatto che sul finale di gara siamo stanchi, o valutazioni sbagliate, o non capiamo l’importanza di portare a casa un risultato. E’ stata una costante da quando sono tornato qua. Questa squadra aveva nel DNA una voglia e una cattiveria nel non concedere una rete all’avversario, ma in questo momento commettiamo errori che vanno a compromettere partite dove ai ragazzi posso rimproverare poco e niente. Stiamo buttando via una stagione per demerito nostro, senza appellarci a fortuna o sfortuna. Dipende solo da noi se questo accade».