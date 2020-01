Parma, Faggiano: «Difficile sfidare la Roma dopo aver giocato lunedì»

Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del match di Coppa Italia con la Roma

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la Roma. Ecco le sue considerazioni sulla gara.

«Sono partite particolari, contro una grande squadra che sta facendo bene. Per noi è un po’ una promozione se si considera da dove veniamo. L’anno scorso in Coppa siamo usciti al primo o al secondo turno, non ricordo, ora siamo qui. Sarà difficile, abbiamo giocato lunedì, oggi è giovedì e rigiochiamo domenica».