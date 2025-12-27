Voti&Stats
Pagelle Parma Fiorentina, i TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Parma Fiorentina: i voti dei protagonisti della sfida. Ecco come è andato il primo match di questo ultimo sabato dell’anno
La Fiorentina perde ancora. Una rete di Sorensen ad inizio ripresa regala tre punti fondamentali al Parma. I Ducali continuano la scalata in classifica con questa vittoria mentre la Viola vede sempre più difficile il discorso salvezza.
PARMA (4-3-3): Corvi 7.5; Britschgi 6.5, Circati 6.5, Valenti 6.5, Valeri 6.5; Bernabé 6 (81′ Ordonez), Keita 6.5 (90’+4 Cremaschi s.v.), Sorensen 7); Ondrejka 6 (67′ Estevez), Benedyczak 6.5 (67′ Oristanio), Pellegrino 6.5 (90’+4 Djuric s.v.)
FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 5.5, Comuzzo 5.5 (86′ Kouadio s.v.), Viti 5.5 (46′ Fortini 5); Dodo 5, Mandragora 5 (63′ Piccoli 5), Fagioli 5.4, Ndour 5.5 (76′ Sohm), Parisi 5.5 (76′ Gosens 5); Gudmundsson 5, Kean 5.5