 Parma Fiorentina LIVE: sintesi, risultato, moviola e cronaca
Parma Fiorentina LIVE 1-0: la sblocca Sorensen

1 ora ago

Parma Fiorentina, match valido per la 17esima giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Parma Fiorentina, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

SEGUI IL LIVE QUI

48′ – GOL PARMA! Cross dalla destra e Sorensen sfrutta alla perfezione il buco della difesa Viola firmando l’1-0.

46′ – Si riparte con un cambio: fuori Viti, dentro Fortini

45’+1 – Termina il primo tempo. Una frazione senza particolare emozioni.

45′ – Un minuto di recupero.

22′ – AMMONITO MANDRAGORA! Adesso fioccano i cartellini. Giallo anche per Mandragora.

20′ – AMMONITO CIRCATI! Il capitano del Parma si becca il giallo per un intervento con la mano.

13′ – OCCASIONE PARMA! Buona chance per i padroni di casa. Ci prova Sorensen dalla distanza, palla fuori.

10′ – I primi dieci minuti sono trascorsi senza particolari sussulti. Una partenza equilibrata.

1′ – Si parte al ‘Tardini. Il primo pallone è del Parma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estévez, Keita; Ondrejka, Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli

