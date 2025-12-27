Parma Fiorentina LIVE: sintesi, risultato, moviola e cronaca

Parma News
Parma Fiorentina LIVE 1-0: la sblocca Sorensen
Parma Fiorentina, match valido per la 17esima giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Parma Fiorentina, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.
48′ – GOL PARMA! Cross dalla destra e Sorensen sfrutta alla perfezione il buco della difesa Viola firmando l’1-0.
46′ – Si riparte con un cambio: fuori Viti, dentro Fortini
45’+1 – Termina il primo tempo. Una frazione senza particolare emozioni.
45′ – Un minuto di recupero.
22′ – AMMONITO MANDRAGORA! Adesso fioccano i cartellini. Giallo anche per Mandragora.
20′ – AMMONITO CIRCATI! Il capitano del Parma si becca il giallo per un intervento con la mano.
13′ – OCCASIONE PARMA! Buona chance per i padroni di casa. Ci prova Sorensen dalla distanza, palla fuori.
10′ – I primi dieci minuti sono trascorsi senza particolari sussulti. Una partenza equilibrata.
1′ – Si parte al ‘Tardini. Il primo pallone è del Parma.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PARMA (4-3-3): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estévez, Keita; Ondrejka, Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli
