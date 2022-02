Dalle voci sul mercato a uomo chiave di Iachini: Man vuole riprendersi il Parma

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Man vuole riprendersi il Parma dopo una prima parte di stagione di alti e bassi: dopo il mercato ora è centrale nel progetto Iachini

Il Parma ieri è tornato alla vittoria contro il Pordenone. Una prestazione a due facce per i crociati. Dopo un primo tempo sottotono e i fischi dei tifosi gialloblù, nella ripresa con l’ingresso di Pandev qualcosa è cambiato. Il gol del macedone ha dato il là alla rimonta poi trasformata in una goleada.

Tra i più positivi della partita di ieri c’è sicuramente Man. Una prima parte di stagione in chiaro scuro che lo vedeva lontano da Parma nel mercato invernale. Ora invece il rumeno può diventare determinante per il ruolo negli schemi di Iachini. Ieri il gol del 2-1 dopo un ottimo inserimento e tanta corsa. Vuole riprendersi Parma e per farlo deve continuare a fornire prestazioni di livello.