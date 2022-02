Risultati classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti dai campi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventiduesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventiduesima giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 12 e domenica 13 febbraio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il fine settimana del campionato cadetto si apre nel pomeriggio del sabato con subito il Pisa protagonista contro l’ostica Ternana di Lucarelli. Il Parma non può fallire in casa contro il Pordenone, così come il Monza vuole risalire e attende la Spal. Chi sta volando ultimamente è il Frosinone di Grosso, impegnato a Perugia mentre il derby calabrese Reggina-Crotone può valere molto in chiave salvezza. Domenica tocca poi al Brescia dopo il torubillon legato alla panchina tra Inzaghi e Lopez, ma il match clou è senza dubbio Lecce-Benevento.

Sabato 12 febbraio

Parma-Pordenone ore 14

Vicenza-Cosenza ore 14

Cittadella-Cremonese ore 14

Monza-Spal ore 14

Pisa-Ternana ore 14

Perugia-Frosinone ore 16.15

Reggina-Crotone ore 16.15

Domenica 13 febbraio

Brescia-Alessandria ore 15.30

Ascoli-Como ore 15.30

Lecce-Benevento ore 15.30

CLASSIFICA

Lecce 41

Pisa 40

Brescia 39

Cremonese 38

Frosinone 37

Benevento 36

Monza 35

Ascoli 32

Cittadella 32

Perugia 31

Como 27

Ternana 27

Parma 25

Reggina 23

Spal 23

Alessandria 21

Cosenza 18

Crotone 14

Pordenone 12

Vicenza 11