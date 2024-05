Milan, Pioli: «Solo un anno fa eravamo alla pari delle big europee. Mi prendevano in giro per QUESTA cosa»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari

AI VERTICI IN EUROPA – «Sono stato anche preso in giro perché ho detto che l’Atalanta era favorita per l’Europa League. Mi riferivo al fatto che solo un anno fa eravamo arrivati in semifinale di Champions e il fatto di essere stati eliminati dall’Inter aveva fatto diminuire l’importanza. Quest’anno abbiamo dimostrato di essere lontani da queste squadre. Siamo una buona squadra ma non voglio parlare di futuro. Non siamo lontani da Atalanta e Roma, il rimpianto sono quelle due partite. Potevano andare noi in semifinale col Bayer Leverkusen».

