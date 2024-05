Calciomercato Udinese, si studia il CLAMOROSO ritorno di Sanchez: c’è una CONDIZIONE

Le ultime sul tentativo dell’Udinese di riportare Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter, in bianconero

Inizia a delinearsi il futuro di Alexis Sanchez. L’attaccante lascerà infatti l’Inter al termine della stagione a parametro zero. Secondo quanto riferito dal quotidiano cileno La Tercera, River Plate ed Udinese sarebbero le due squadra più interessate.

Nel caso della squadra friulana c’è un legame anche oltre il calcio, visto che l’attaccante ha proprietà e vigneti in quella zona d’Italia. Sanchez vorrebbe inoltre rimanere in Europa perché si sente di essere ancora in grado di lottare per obiettivi importanti. Per la fattibilità dell’operazione sarà fondamentale la permanenza dell’Udinese in Serie A.