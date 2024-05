Calciomercato Inter, CAMBIA il futuro di Arnautovic: la scelta di Inzaghi SORPRENDE tutti!

Le ultime sul futuro di Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, nella prossima stagione. Tutti i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Marko Arnautovic con l’Inter in vista del calciomercato.

UOMO SPOGLIATOIO – «Dipendesse dai suoi compagni, dubbi non ce ne sarebbero, visto che lo adorano tutti. E anche Inzaghi, seppure il rendimento in campo sia stato al di sotto delle aspettative, lo terrebbe più che volentieri, proprio perché è stato fondamentale per il clima straordinario che si è creato nello spogliatoio interista. In verità, però, il destino di Arnautovic è più che mai in bilico».

FUTURO – «L’anno prossimo, il “terzo” dietro a Lautaro e Thuram sarà la new-entry Taremi. Lui, nel caso, partirà in fondo alle gerarchie. E, anzi, non sarebbe così sorprendente se dovesse fare le valigie per fare posto (magari) a Gudmundsson. Al momento, infatti, nonostante Inzaghi spinga per allargare il reparto offensivo, la condizione per un ulteriore innesto è che esca, appunto, l’austriaco. Con tutte le difficoltà del caso, evidentemente, tra carta d’identità e l’anno di contratto, a 3 milioni netti, che ancora gli resta. Difficile che le valutazioni possano cambiare con le ultime tre giornate di campionato».

TITOLARE CON IL FROSINONE – «Intanto, però, contro il Frosinone, Arnautovic avrà una nuova chance da titolare. Sarà la settimana volta in stagione, la quarta in campionato. Non molto, come si può intuire. E non è dipeso soltanto dal rendimento monstre del tandem Lautaro-Thuram. Se l’ex-Bologna avesse dato qualche squillo in più (4 gol totali), Inzaghi gli avrebbe concesso certamente più spazio. Avrà al suo fianco Thuram, uno dei compagni con cui ha legato di più, ma anche colui con cui si è ritrovato a fare quasi sempre la staffetta. Insieme, hanno giocato soltanto 190’, distribuiti su 5 gare. Da capire, allora, chi lascerà il posto a Lautaro, che si accomoderà in panchina, ma che disputerà certamente uno spezzone».