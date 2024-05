Moviola Salernitana Verona, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A: moviola Salernitana Verona

L’episodio chiave della moviola del match tra Salernitana e Verona valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Di Bello.

14′ Ammonizione Salernitana – Gioco pericoloso di Sambia su Suslov, primo giallo del match

56′ Ammonizione Verona – Trattenuta vistosa di Duda su Tchaouna. Finisce qui il suo campionato, essendo diffidato: salterà l’Inter

71′ Ammonizione Salernitana – Ostruzione di Basic su Folorunsho in ripartenza: anch’esso diffidato, salterà il Milan

73′ Ammonizione Verona – Serdar trattiene Tcahouna e viene sanzionato con un giallo

73′ Ammonizione Salernitana – Giallo anche per Tchaouna per fallo di reazione proprio per l’infrazione dell’ex Hertha Berlino. Baroni chiede il rosso, ma l’arbitro Di Bello non è dello stesso avviso