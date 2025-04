Parma Juve, conferenza stampa Tudor: «Nulla è compromesso. La classifica non mi preoccupa, anzi la trovo stimolante. Su Vlahovic e Kolo Muani dico questo»

Parma Juve, conferenza stampa Tudor: le sue dichiarazioni dopo il match della 33ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo Parma Juve, valida per la 33ª giornata di Serie A 2024/25. Le sue dichiarazioni.

COME SI SPIEGA LA PRESTAZIONE – «Una sconfitta che non ci voleva, ma è ancora tutto aperto. Nulla è compromesso. Nel primo tempo loro hanno vinto qualche duello in più di noi, hanno fatto un primo tempo di alto livello, noi no. Loro hanno trovato questo gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto solo noi la partita, ci è mancato un tiro pulito, la cattiveria e la voglia che servono per segnare. Il Parma è in un buon momento».

KOLO MUANI E VLAHOVIC – «Io lavoro e scelgo ogni settimana, cerco di far crescere tutti. Abbiamo fatto un mese buono di lavoro, oggi abbiamo provato con le due punte e Nico, ci aspettavamo di più ma per fortuna si gioca subito tra quattro giorni».

SODDISFATTO DEI CAMBI – «Oggi i subentrati hanno fatto bene. Quando passi così tanto tempo davanti alla porta devi far gol, nella ripresa ai punti meritavamo il pareggio. Dobbiamo accettare il risultato, ci serva da lezione. Si va avanti».

LA CLASSIFICA LA PREOCCUPA? – «No, anzi la trovo stimolante. Per creare la mentalità della squadra, fare prestazioni con lo stesso piglio per novanta minuti ci vuole più tempo».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA