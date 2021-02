Parma, Krause: «I fondi possono rendere internazionale la Serie A»

Kyle Krause ha parlato del possibile arrivo in Serie A dei fondi

Kyle Krause, presidente del Parma, durante il Business of Football Summit 2021 del Financial Times, ha parlato dei vantaggi che l’ingresso dei fondi potrebbero portare alla Serie A.

«Dal mio punto di vista, l’investimento dei fondi è una conferma della validità del mio investimento, ma non ho investito nel calcio solo per il loro interessamento nella Serie A, è stata una conferma non una spinta. Vent’anni fa era il miglior campionato del mondo, può tornarlo ora? I fondi vedono l’opportunità fuori dal campo per posizionare molto meglio la Serie A a livello mondiale. Avere i fondi porterebbe expertise, sarebbe una mossa più rapida rispetto a creare un team interno. Credo che l’accelerazione sull’ingresso dei fondi Cvc sarebbe importante. Va bene i fondi private equity, ma bisogna essere aperti su cosa decidere di fare. Stiamo valutando cosa sia meglio per noi e per la Serie A. Dobbiamo guardare a livello generale, è più importante far crescere la Serie A. La situazione molto dinamica».